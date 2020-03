Jetzt treffen Serkan Yavuz (26) und Jade Übach bei Big Brother aufeinander! Seit einigen Wochen flimmert endlich wieder die Normalo-Version der Reality-TV-Show über die deutschen TV-Bildschirme. Nun gibt es jedoch eine Änderung im Programm, denn auch einige Promis werden in die Fernseh-WG ziehen. Neben dem einstigen DSDS-Star Menowin Fröhlich (32) verschlägt es auch die ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer am Montag in den Container. Serkan und Jade wissen jedoch nichts vom Einzug des jeweils anderen. Wie werden sie aufeinander reagieren? Immerhin ist ihre Beziehung ganz schön vorbelastet!

Zwischen den zwei TV-Stars war es 2019 in der Kuppelshow zunächst ziemlich heiß hergegangen. Gleich in der ersten Folge der Sendung hatten sie wild im Pool herumgeknutscht. In der darauffolgenden Nacht hatte Serkan der Beauty dann sogar seine Rose überreicht und sie so sicher in die nächste Runde geschickt. Nichtsdestotrotz war ihr Flirt nur von kurzer Dauer, da Jade dem Rosenkavalier nur wenig später den Laufpass gegeben hat. Deshalb hatte ihr sogar Serkans früherer Bachelorette-Kollege Fabiano Carrozzo in einem Promiflash-Interview unehrliche Absichten unterstellt: "Mir war klar, dass sie ihn abserviert. Das war, glaube ich, ein Spielchen, damit sie die erste Rose bekommt."

Wenn auch nicht mit Jade, so fand Serkan dafür mit einer anderen Kandidatin sein großes Glück. Seit einigen Monaten schwebt er mit Carina Spack auf Wolke sieben und machte ihr Anfang März sogar eine öffentliche Liebeserklärung. "Du bist meine Stütze in allen Situationen. Du bist mein Fels in der Brandung! An dir habe ich das gefunden, was ich schon immer gesucht habe", schrieb der 26-Jährige auf Instagram. Ob bei ihm im "Big Brother"-Container trotzdem wieder alte Gefühle für seine Ex-Flamme hochkommen werden?

Jade Übach im Februar 2020

Serkan Yavuz im Januar 2020

Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

