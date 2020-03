Puh, die Let's Dance-Zeit hat es offenbar richtig in sich! Wochenlang gehen die teilnehmenden Promis und ihre Coaches beim täglichen Training an ihre Grenzen. Erholung und einfach mal entspannt relaxen ist während der Dreharbeiten nicht drin. Und das betrifft nicht nur die Kandidaten und ihre Trainer – auch hinter den Kulissen wird alles gegeben. Eine von ihnen ist Kostümbildnerin Katja Convents, die mit ihrem Team Tag und Nacht an den Looks schraubt.

Promiflash traf die Kostüm-Fee kurz nach der ersten Entscheidungsshow zum Interview. Im Gespräch verriet sie, wie lange sie wirklich an den Outfits für die nächste Sendung arbeitet. "Ich fange Samstagmorgen um acht Uhr an und arbeite bis zum nächsten Freitag beinahe durch", gab sie preis. Kein Wunder, dass das Designen der neuen Kostüme so viel Zeit in Anspruch nimmt, denn bei "Let's Dance" kommt nichts von der Stange, alles wird für die Promis maßgeschneidert: "Wir machen zuerst einen Entwurf, wie das Kleid aussehen soll und machen dann bis Mittwochabend alle Kleider fertig. Danach ist noch ein wenig Zeit für Änderungen."

Die Tanzkleider werden also aufwendig produziert – vor allem die Outfits für Ilka Bessin (48) sind eine besondere Herausforderung. "Ja, das ist klar. Ich brauche vor allen Dingen mehr Stoff dafür, das ist sehr wichtig. Sie steht dazu, wie sie ist und ich versuche, das Beste daraus zu machen. Sie ist sehr froh und glücklich mit den Kostümen", erklärte die "Let's Dance"-Designerin weiter.

