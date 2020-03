Eigentlich kämpfen derzeit die Normalos um den Sieg im Big Brother-Haus – jetzt wurde allerdings bekannt, dass die Einwohner der aktuellen Staffel prominente Unterstützung bekommen. Ex-DSDS-Star und Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer Menowin Fröhlich (32) wird am heutigen Abend in die Container-Landschaft einziehen und sich fernab der Zivilisation den Bewertungen der Zuschauer stellen. Im Gespräch mit Promiflash hat der Sänger verraten, was seine Familie von dem neuen TV-Projekt hält.

Zwar seien seine Kids etwas enttäuscht, in den kommenden Wochen nicht mehr jede freie Minute mit ihrem Papa verbringen zu können – dennoch gehen aber alle positiv an den Show-Auftritt heran. "Natürlich hätten die ihren Papa am liebsten 24 Stunden um sich herum. Das geht natürlich nicht immer. Aber die ganze Familie steht hinter mir", stellt er gegenüber Promiflash klar. Besonders seine Frau Senay (29) sei stolz, dass ausgerechnet er die Chance habe, an dem Format teilzunehmen.

Auch der Musiker selbst startet guter Dinge in das Fernseh-Abenteuer und sorgt sich nur wenig um die mögliche Kritik des Publikums. "Ich bin real, ich bin authentisch und ich verbiege mich nicht. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder bewiesen", meint er in dem Gespräch mit Promiflash. Dass seine Liebsten ihn unterstützen, sei ihm viel wichtiger.

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Senay Ak

Instagram / menowin_official "Sommerhaus der Stars"-Bewohner Menowin Fröhlich mit seiner Tochter

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Reality-Star



