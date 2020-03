Prominenter Neuzugang bei Big Brother! Vor wenigen Wochen ging nach jahrelanger Pause endlich wieder eine neue Staffel des Reality-Formats an den Start – und zwar mit Normalos. Trotzdem zieht am kommenden Montag mit Menowin Fröhlich (32) ein bekanntes TV-Gesicht in den Container. Promiflash hakte jetzt bei dem ehemaligen DSDS-Finalisten nach: Glaubt er, dass er dadurch einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten hat?

"Viele denken vielleicht, dass jetzt alle für mich anrufen, weil ich ein Star oder guter Sänger bin. Aber es kann auch genauso gut sein, dass sie nicht für mich anrufen, weil die Leute denken, es rufen genug für mich an und dann ruft keiner an", erklärte er gegenüber Promiflash. In der Sendung werde man außerdem als Mensch bewertet. Deswegen sei es egal, auf wie vielen Bühnen man getanzt und wie viele Formate man schon gemacht habe. Er gehe nicht davon aus, dass er einen Promi-Bonus haben wird.

Darüber, dass er für seinen Einzug in die Normalo-WG Kritik von seinen Fans ernten könnte, macht Menowin sich gar keine Sorgen. "Ich bin real, ich bin authentisch und ich verbiege mich nicht. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder bewiesen", stellte er klar. Seine Liebsten würden voll und ganz hinter ihm stehen – und das sei für ihn das Wichtigste.

Anzeige

SAT.1 Die "Big Brother"-Bewohner an Tag 16

Anzeige

Nitzsche, Christian Menowin Fröhlich in Berlin

Anzeige

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich und Senay Ak



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de