Promi-Unterstützung im Big Brother-Haus! Seit etwa einem Monat kann das Publikum der Reality-Show den Kandidaten wieder bei ihrem Leben im TV-Container zuschauen. Besonders erfolgreich ist der Neustart des einstigen Kultformats bisher allerdings noch nicht. Die Einschaltquoten sind schon seit einiger Zeit im Keller. Auch Regeländerungen und verrückte Challenges konnten daran nichts ändern. Jetzt soll offenbar ein neuer Star-Bewohner nachhelfen: Menowin Fröhlich (32) wird ins "Big Brother"-Haus einziehen!

Wie Bild bekannt gab, wird der DSDS-Zweite am kommenden Montag in der Liveshow – zusammen mit einer weiteren Kandidatin – zu den anderen Container-Bewohnern stoßen. Eine Sonderbehandlung darf der 32-Jährige in der Fernseh-WG aber nicht erwarten. "Er ist ein ganz normaler Kandidat, kein Promistatus, kein Besuch. Er bleibt so lange, bis die Zuschauer ihn herauswählen", erklärte eine Sprecherin. Bei den anderen "Big Brother"-Kandidaten dürfte die zusätzliche Konkurrenz aber wohl nicht allzu gut ankommen, zumal sich Menowin schon kämpferisch gibt: "Freiwillig gehen ist für mich keine Option."

Menowin ist das Leben vor etlichen Fernsehkameras allerdings schon gewohnt. Bereits 2015 hat er an Promi Big Brother teilgenommen und sich damals ziemlich gut geschlagen. Immerhin reichte es bei seinem ersten "Big Brother"-Versuch für den zweiten Platz. Was sagt ihr dazu, dass Menowin bei der Show nachrückt? Stimmt ab!

SAT.1 Die "Big Brother"-Bewohner an Tag 16

Schürmann, Sascha Menowin Fröhlich, 2015

© SAT.1 / Julian Essink Jochen Schropp, Moderator von "Big Brother" 2020



