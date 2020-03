Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) sorgten für eine Überraschung bei den Royal-Fans. Die dreifachen Eltern besuchten am heutigen Commonwealth Day mit dem Rest der Königsfamilie eine Messe in der Westminster Abbey. Traditionsgemäß betreten sie die Kirche zu diesem Anlass gemeinsam mit der Queen (93). Heute kamen William und Kate allerdings allein – ob das möglicherweise etwas mit Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) zu tun hat?

Anders als in den vergangenen Jahren kamen William und Kate dieses Mal schon vor der Königin in der Westminster Abbey an. Damit waren die beiden allerdings nicht alleine. Auch Harry und Meghan ließen den Auftritt mit der Queen zum ersten Mal sausen und erschienen unabhängig von ihr in der Kirche. Für die beiden war es übrigens der allerletzte offizielle Termin als Royals. Ob sie an dem offiziellen Einzug in die Kirche überhaupt noch hätten teilnehmen dürfen, ist nicht bekannt. Haben sich William und Kate etwa für diesen Traditionsbruch entschieden, um von Harry und Meghan abzulenken?

Die Königin soll Harrys und Meghans Anwesenheit bei der Messe jedenfalls ausdrücklich verlangt haben. Ihren allerletzten Royal-Termin schienen die beiden allerdings regelrecht zu genießen. Vor allem Meghan wirkte besonders gelöst und strahlte über das ganze Gesicht.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Commonwealth Day 2020

Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz Charles in der Westminster Abbey

Anzeige

Getty Images Die Queen, Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de