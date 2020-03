Herzogin Meghans (38) wohl größter Fan hofft aktuell auf einen wohlwollenden Prinz Harry (35)! Bevor sich die Ex-Schauspielerin und ihr Gatte am 31. Mai endgültig aus dem britischen Königshaus zurückziehen werden, absolvieren sie momentan letzte Auftritte im Namen der Krone. Die Mutter von Archie besuchte am Sonntag eine Schule in London, um dort eine Rede anlässlich des Weltfrauentags zu halten. Dabei stahl ihr für kurze Zeit ein Schüler die Show – Schülersprecher Aker Okoye umarmte die Herzogin stürmisch auf der Bühne und überhäufte sie mit Komplimenten. Für diese süße Abweichung vom Protokoll hat sich Aker jetzt bei Meghans Mann entschuldigt!

Dafür hat der 16-Jährige einen Brief verfasst, der The Sun vorliegt. Darin hofft der Heranwachsende, dass Prinz Harry den niedlichen Überfall gelassen sieht. "Lieber Harry, ich hoffe, sie nehmen es mir nicht übel, dass ich ihre Frau gedrückt habe. Ich war einfach so überwältigt und geschockt, dass sie meine Schule besucht hat", lauteten seine Worte. Die Herzogin sei sein Idol und es sei ihm eine Ehre gewesen, sie kennenzulernen: "Es war mir eine Freude, ihre Rede hören und neben ihr am Pult sprechen zu dürfen. Sie ist wirklich inspirierend", schrieb er weiter.

Ob Harry bei so einem charmanten Entschuldigungsschreiben überhaupt eine Sekunde sauer sein kann? Auch Aker selbst brauche sich keine Sorgen um die Reaktion seines Umfelds wegen seiner Aktion zu machen: "Ich bin zum Glück Single. Keine Ahnung, wie eine feste Freundin in der Situation reagiert hätte", scherzte er weiter in seinem Brief.

Getty Images Herzogin Meghan in der Robert Clack Upper School in Dageham, März 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Schüler Aker Okoye

Getty Images Herzogin Meghan und Schüler Aker Okoye

