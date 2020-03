Am 31. März verabschieden sich Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) endgültig von ihren royalen Pflichten und treten als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurück. Doch vorher nehmen die beiden noch einige Termine wahr: Am Donnerstagabend absolvierten die Eltern von Archie Harrison ihren ersten öffentlichen Auftritt seit ihrem Rückzug aus der Königsfamilie. Dazu hatte Meghan noch einen kleinen Solo-Auftritt: Die ehemalige Schauspielerin schaute in einer Schule vorbei.

Die 38-Jährige besuchte im Zeichen des Weltfrauentags die Robert Clack Upper School im englischen Dagenham. Wie das Hello-Magazin berichtet, wollte sie besonders den männlichen Schülern eine Botschaft mit auf den Weg geben. "Ihr habt eure Mutter, eure Schwestern und Freundinnen in eurem Leben. Beschützt sie. Stellt sicher, dass sie sich geschätzt und sicher fühlen", appellierte Meghan an die Jungen. Ihr unerwartetes Erscheinen auf der Bühne brachte ihr einen frechen Kuss auf die Wange des 16-jährigen Schülers Aker Okoye ein.

Bis zu ihrem Rücktritt nehmen der Enkel der Queen (93) und die Herzogin von Sussex noch insgesamt sechs Termine wahr. Am 9. März steht für das Ehepaar das große Finale an: Ein letztes Mal werden die beiden anlässlich des Commonwealth Days gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der britischen Königsfamilie am Gottesdienst in der Westminster Abbey teilnehmen.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan in der Robert Clack Upper School in Dageham, März 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz im März 2020



