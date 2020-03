Ist Laura Müller (19) einfach überall? Es ist endlich so weit: Die zweite The Masked Singer-Staffel hat gerade eben begonnen. Zehn Promis aus allen Bereichen verstecken sich unter kreativen Kostümen und geben ihre Gesangskunst zum Besten. Die Zuschauer und die Jury dürfen anschließend wild drauflosraten, wer unter den Masken stecken könnte. Eine besonders interessante Theorie hatten die Juroren beim Häschen!

Im zweiten Duell mussten Kakerlake und Häschen beweisen, was sie stimmlich so draufhaben. Letzteres sorgte im Studio aufgrund seines niedlichen Looks für ordentlich Verzückung. Doch welche Dame sich unter der blumigen Verkleidung befinden könnte, darauf wusste keiner der Juroren so wirklich eine Antwort. Während Carolin Kebekus (39) vorsichtig auf Martina Hill (45) tippte, konnte sich Ruth Moschner (43) am ehesten Franziska Knuppe (45) unter dem Gewand vorstellen. Rea Garvey (46) hingegen hatte keinerlei Ahnung, wer das Tierchen verkörpern könnte. "Wie heißt noch mal die Frau vom Wendler?", fragte er verzweifelt seine Kolleginnen und spielte damit auf die 19-jährige Laura an!

Tatsächlich schaffte es die Flamme vom Schlagerstar in den vergangenen Monaten immer wieder, sich einen Platz in beliebten TV-Formaten Deutschlands zu sichern. Nach der gemeinsamen Teilnahme mit Michael Wendler (47) bei Das Sommerhaus der Stars ist der Teenager jedoch aktuell bei Let's Dance zu sehen. Dass die Influencerin also zusätzlich Zeit für wöchentliche "The Masked Singer"-Auftritte hat, dürfte wohl eher unwahrscheinlich sein.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Rea Garvey in Berlin 2012

lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2019

Getty Images Christian Polanc und Laura Müller bei "Let's Dance"

