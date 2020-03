Was passiert, sollten Jade Übach und Serkan Yavuz (26) bei Big Brother so richtig aneinandergeraten? Am vergangenen Montag zogen völlig überraschend die beiden Bachelor in Paradise-Stars ins Glashaus ein – ohne zuvor voneinander erfahren zu haben! Neben VIP-Nachzügler Menowin Fröhlich (32) und Normalo-Bewohnerin Romana Hoffmann sollen sie den Container ordentlich aufmischen. Und dabei könnte es vor allem Stress zwischen dem Freund von Carina Spack und der Powerblondine geben – immerhin hatten sie sich bei "Bachelor in Paradise" geküsst. Für Jade stand allerdings schon vor dem Einzug fest, dass sie wegen einer solchen Situation niemals aufgeben würde!

Bei Jade und Serkan könnte also schon bald dicke Luft herrschen – schließlich ist dessen Partnerin Carina so gar nicht gut auf die 25-Jährige zu sprechen. In der Vergangenheit soll Jade sie immer wieder hinterrücks schlecht gemacht haben, weswegen Carina nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte. Auch wenn die Influencerin vor ihrem BB-Start noch nichts von der Serkan-Situation ahnte, hat sie sich doch schon Gedanken über einen solchen Worst Case im Interview mit Sat.1 gemacht: "Ich ziehe nicht freiwillig aus. Wenn ich mit jemandem nicht klar komme, dann sorge ich dafür, dass der- oder diejenige vor mir geht!"

Dass es tatsächlich sehr ungemütlich zwischen den beiden Reality-Stars werden könnte, zeigte schon ihr Aufeinandertreffen am Montagabend. Ziemlich unterkühlt begrüßte Jade ihren "Bachelor in Paradise"-Kollegen und hielt jede Menge Abstand. Serkan hingegen schien es regelrecht die Sprache verschlagen zu haben. Beide waren mit der Info eingezogen, dass Menowin ihr einziger neuer VIP-Mitbewohner sei.

Anzeige

SAT.1 Jade bei ihrem "Big Brother"-Einzug

Anzeige

SAT.1 Serkan und Jade bei ihrem Aufeinandertreffen bei "Big Brother"

Anzeige

SAT.1 Serkan bei seinem "Big Brother"-Einzug

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de