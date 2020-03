Jennifer Frankhauser (27) hatte wohl mal wieder Lust auf eine Veränderung! Dass die Influencerin sich gerne mal in Sachen Haarstyling austobt, dürfte für ihre langjährigen Fans längst kein Geheimnis mehr sein. So trug die Beauty ihre naturbraune Mähne bereits in einem metallischen Silberton, in einer brünetten Ombré-Optik und auch schon platinblond wie ihre Halbschwester Daniela Katzenberger (33). Doch so einen heftigen Typwechsel haben ihre Follower bisher noch nicht zu sehen bekommen: Jenny hat sich pinke Braids verpassen lassen!

Zum Weltfrauentag am vergangenen Sonntag überraschte die 27-Jährige ihre Instagram-Abonnenten mit einer neuen Frisur. Jennys Gesicht wird jetzt von geflochtenen, beerenfarbenen Zöpfen eingerahmt, die ihr teilweise bis zur Hüfte reichen. Ihre Fans sind völlig baff von dem ungewohnten Anblick: "Wow, das nenn' ich mal eine Veränderung!" und "Du siehst gleich total anders aus", staunen zwei User. Gegenüber Promiflash verrät Jenny, was es mit ihrem neuen Look auf sich hat: "Ich probiere immer gerne Neues aus. Die Braids wollte ich schon immer mal machen, um zu schauen, ob mir so was steht. Jetzt habe ich es einfach mal spontan versucht und finde es richtig cool. Länger als eine Woche kann ich mir das aber nicht vorstellen, darum kommen sie schon Ende der Woche wieder raus." Im Sommer möchte sie sich aber noch einmal an diesem Hairstyle versuchen.

Neben zahlreichen Komplimenten findet sich unter dem Insta-Beitrag folgende Frage besonders häufig: "Wie lange hat das gedauert?" Ganz schön lange, wie Jenny in den Kommentaren auflöste: "4,5 Stunden". Was sagt ihr zu dem neuen Look? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Jenny Frankhauser im März 2020

Jenny Frankhauser, Ex-Dschungelkönigin

Jenny Frankhauser

