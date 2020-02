Mit dem neuen Jahr kommen bekanntlich auch die guten Vorsätze. Abnehmen steht da bei vielen immer wieder ganz hoch im Kurs. Auch Jenny Frankhauser (27) war fleißig und kann sich beim Gang auf die Waage über ein paar Kilogramm weniger freuen. Ihren Fans verriet die Influencerin nun, wie die Pfunde bei ihr gepurzelt sind – und das ganz ohne Stress.

Der Reality-TV-Star gewährt seinen Fans via Instagram regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Einem Follower ist dabei nicht entgangen, dass die 27-Jährige aktuell deutlich schlanker wirkt. Als Jenny in ihrer Insta-Story fleißig die Fragen ihrer Follower beantwortete, wollte dieser es ganz genau wissen und fragte, ob sie abgenommen habe. Daraufhin gab die ehemalige Dschungelkönigin zu, bereits neun Kilogramm verloren zu haben. "Von 73 kg auf 64 kg", schrieb sie als Antwort. Aber sie mache sich keinen Druck. Ihr Erfolgsrezept: "Sport, der Spaß macht's, und auf die Ernährung achten."

Möglicherweise ist der Gewichtsverlust aber auch der Nebeneffekt einer Trennung. Jennys Fans fiel erst kürzlich auf, dass die Influencerin alle Pärchenfotos mit ihrem Freund Steffen auf ihrem Profil gelöscht hat. Zu dem möglichen Beziehungsende äußerte sie sich bislang jedoch nicht.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Februar 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Sängerin

