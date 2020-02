Endlich kann Shirin Nikkhah-Shirazi ihre Tochter in die Arme schließen. Erst im vergangenen Oktober hatte die einstige The Biggest Loser-Teilnehmerin die freudige Nachricht mit ihren Followern geteilt: Sie war in Erwartung ihres ersten Kindes. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung teilte Shirin ihre Schwangerschaftsreise immer wieder mit ihren Fans, gab Updates über ihren Babybauch und vieles mehr. So ist es nicht verwunderlich, dass die dunkelhaarige Schönheit nun auch diese tollen Neuigkeiten mit ihrer Community teilte: Ihre Tochter ist auf der Welt!

Für diese Nachricht überlegte sich Shirin etwas ganz Besonderes. Anstatt sich selbst an die Instagram-User zu richten, schrieb sie einen Text aus der Sicht ihrer Kleinen: "Lang genug hat es gedauert und die Ungeduld meiner Eltern ist vorbei, denn nun bin ich da und möchte mich euch gerne vorstellen." Die neue Erdenbürgerin verriet da auch schon gleich, wie sie von nun an genannt wird: "Mein Name ist Kiana Azita (der Rufname ist Kiana, aber werde schon seit meiner Bauch-Anwesenheit meist nur Kiki genannt)."

Vergangenen Sonntag ist der Sprössling um genau 12:48 Uhr das Licht zur Welt gekommen – mit einer Körpergröße von 50 Zentimetern und einem Gewicht von 2.630 Gramm. "Mama, Papa und mir geht es den Umständen entsprechend gut, auch wenn es wirklich sehr lang und anstrengend war, bis ich endlich das Licht der Welt erblicken und in Mama und Papas Armen kuscheln durfte", ließ Shirin ihre Fans durch den nachgestellten Text ihres Nachwuchses wissen.

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazis Tochter Kiana

Anzeige

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Die Ex-"The Biggest Loser"-Kandidaten Vanessa, Shirin und Benny

Anzeige

Kaos Shots Schwangere Shirin Nikkhah-Shirazi im Oktober 2019 in Jena

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de