Carina Spack ist nicht mit allen neuen Mitbewohnern ihres Freundes Serkan Yavuz (26) im Big Brother-Haus einverstanden. Am Montag ist ihr Liebster zusammen mit Menowin Fröhlich (32) und Jade Übach in den TV-Container eingezogen. Allerdings hatte der Regensburger 2019 bei Bachelor in Paradise mit Jade bereits einige Küsse ausgetauscht. Doch dieses Detail scheint Carina nur wenig zu stören. Wie sie jetzt erklärte, habe sie mit Jade ein ganz anderes Problem.

In ihrer Instagram-Story verfasste sie nun einen langen Text und klärte auf, warum sie Jade nicht leiden könne: "Mir geht es nicht um den Kuss, den sie mal mit Serkan hatte, sondern darum, dass sie mich im TV damals aufs Übelste beleidigt hat, danach nicht aufgehört, sondern immer weiter gemacht hat." Darüber hinaus habe Jade eine Freundin angestiftet, Carina bei Promis unter Palmen fertigzumachen. "Und dann redet sie gerade im TV, dass sie hinterfotzige Leute nicht mag? Bei Serkan immer so tun: 'Warum redet Carina nicht mit mir?' und mich hintenrum dann auf das Übelste beleidigen. Danke, aber so was habe ich nicht nötig", stellte die Blondine klar.

An Serkans neuem Mitbewohner Menowin hat Carina hingegen deutlich weniger auszusetzen. Sie scheint sogar richtig begeistert von dem Musiker zu sein und empfiehlt ihrem Schatz, sich an ihn zu halten. "Den fand ich auf jeden Fall immer richtig sympathisch und ich glaube, in ihm könnte er einen richtig coolen Kumpel finden", erklärte die Influencerin im Netz.

Instagram / jadebritani Jade und Serkan bei "Bachelor in Paradise" 2019

Instagram / jadebritani Jade Übach im Februar 2020 in Köln

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

