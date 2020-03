Was sagt Carina Spack zu Jade Übachs Wunsch nach einem Flirt mit ihrem Freund Serkan Yavuz (26)? Seit Montag bewohnen Letzterer und Jade gemeinsam den Big Brother-Container. Dort verriet die Der Bachelor-Beauty, dass sie sich ein Liebes-Comeback mit dem Ex-Die Bachelorette-Kandidaten wünsche. Die beiden waren sich 2019 schon bei Bachelor in Paradise körperlich näher gekommen. Das Prekäre: Serkan ist mit Carina zusammen. Und die findet das Ganze überhaupt nicht lustig!

Eigentlich betonte Jade in der Sendung mehrmals, dass sie sich nicht zwischen das Paar drängen wolle. Nichtsdestotrotz gehen Carina die Aussagen ihrer Konkurrentin extrem gegen den Strich! In ihrer Instagram-Story erklärte sie deshalb ganz direkt: "Da mich alle fragen, was ich von der ganzen Sache halte. Manche verwechseln wohl 'Big Brother' mit 'Temptation Island'! Ekelhaft, von Vergebenen hält man sich fern!"

Carina war Jade gegenüber ohnehin schon misstrauisch: Gleich nachdem Serkan und die Blondine am Montag zusammen in die Show eingezogen waren, meldete sie sich im Netz zu Wort und erklärte: "Natürlich finde ich das nicht gerade toll, aber ich vertraue Serkan und weiß, dass er nichts machen wird. Ihr ist alles zuzutrauen, aber ich weiß, dass er nichts machen wird."

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Anzeige

TVNOW Jade Übach, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de