Der Coronavirus hält weiterhin die ganze Welt in Atem. Im Dezember 2019 brach die neuartige Atemwegserkrankung in der chinesischen Provinz Hubei aus. Seitdem hat sich die Epidemie in mittlerweile über 100 Ländern verbreitet. Immer mehr Veranstaltungen wurden bereits aufgrund der Ansteckungsgefahr verschoben oder abgesagt. Unter anderem wurde die deutsche Fitnessmesse FIBO von Ende Februar auf Anfang Oktober verlegt. Auch größere Fußballspiele finden ohne Publikum statt. Doch welche Auswirkungen hat der Coronavirus auf TV-Shows wie Let's Dance? Müssen die Zuschauer bald dem Studio fernbleiben? Promiflash hat beim Sender nachgefragt.

"Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Shows ganz normal mit Publikum geplant. Wir beobachten die Lage aber stetig. Die Einschätzung bzw. Entscheidung, ob Veranstaltungen bzw. mit welcher Personenzahl sie durchgeführt werden können, obliegt den lokalen Behörden bzw. Gesundheitsämtern", erklärte RTL auf Promiflash-Anfrage. Sollten die Ämter ihnen Weisungen herausgeben, werde die Produktionsfirma diese natürlich umsetzen. Bis dahin werde man das Publikum weiterhin über Präventionsmaßnahmen wie Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene informieren.

Bereits Ende Februar hatte der Sender via Instagram mitgeteilt, dass auch die Teilnehmer der Show – sprich alle Profis und Promis – dazu angehalten werden, "zugunsten der Gesundheit momentan auf Liebkosungen zu verzichten." Da Tanzen aber eine sehr körperliche Angelegenheit ist, sei Körperkontakt allerdings auch nicht ganz zu vermeiden.

Anzeige

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury 2020

Anzeige

Instagram / erichklann Der "Let's Dance"-Cast 2020

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi mit dem "Let's Dance"-Pokal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de