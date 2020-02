Die Angst vor dem Coronavirus macht auch vor Let's Dance nicht halt! Seit dem 30. Januar wurde wegen der sich stetig verbreitenden Erkrankung von der Weltgesundheitsorganisation ein internationaler Gesundheitsnotfall ausgerufen. Mittlerweile ist das Virus auch in vereinzelten Regionen Deutschlands angekommen. Um eine weitere Verbreitung einzudämmen, reagiert man nun sogar bei der Tanz-Show "Let's Dance": Dort herrscht ab sofort ein striktes Kuschel- und Knutschverbot!

Auf Instagram erklärten die Verantwortlichen jetzt ihre Entscheidung: "So lieb wir uns alle auch haben, wir verzichten zugunsten der Gesundheit momentan auf Liebkosungen. Bei einer so körperlichen Sache wie dem Tanzen ist gar kein Körperkontakt sicherlich auch nicht zu vermieden, nichtsdestotrotz wollen wir alle umso mehr darauf achten, das bestehende Infektionsrisiko auf ein Minimum zu beschränken", heißt es in dem Statement. Konkret bedeutet das: Begrüßungsküsschen und überschwängliche Umarmungen sollen sich die Teilnehmer und Profis erst mal sparen.

Oliver Pocher (42) nutzte dies einmal mehr, um sich einen Scherz zu erlauben. Der Komiker teilte kurz darauf den Post in seiner Instagram-Story und schrieb gewohnt frech dazu: "Das werde ich beherzigen, wenn ich den Wendler bei 'Let's Dance' treffe!" Was sagt ihr zur Entscheidung des "Let's Dance"-Teams?

