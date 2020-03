Bald heißt es wieder: "Ab auf die Couch und gemütlich machen!" Denn nach dem riesigen Erfolg von "Ku'damm 56" und "Ku'damm 59" können sich die Fans endlich wieder auf einen neuen Teil des Familiendramas freuen. In den Jahren der Nachkriegszeit hält das bewegende Leben der Schwestern Monika (Sonja Gerhardt, 30), Helga (Maria Ehrich, 27) und Eva (Emilia Schüle, 27) wieder einiges bereit. Promiflash hat den Schauspieler August Wittgenstein (39) auf der Berlinale getroffen und gefragt: Auf was kann sich das Publikum freuen?

Der renommierte Filmstar spannt nicht lange auf die Folter und verrät: "Es kommen wieder interessante neue Charaktere dazu, vielleicht auch noch ein paar alte, die man schon kennt." Aber allzu viel kann er nicht verraten: "Sonst komme ich in Teufels Küche!" Doch der Darsteller des Wolfgang von Boost gibt noch einen kleinen Hinweis: "Wir legen an Dramatik noch eine Schippe drauf!"

Nach insgesamt neun Folgen Zusammenarbeit mit den gleichen Hauptdarstellern kommt es sicher mal zum Zank. Doch August schwärmt von der bombastischen Stimmung am Set: "Das ist ja auch das, was so viel Spaß macht, weil wir, alle Schauspieler, uns super verstehen." Und er fügt hinzu: "Jeder Tag am Set ist ein Geschenk."

Das klingt ja vielversprechend! Ob man sich auf eine vierte Staffel freuen kann? "Ich glaube, das kann man hoffen, ja. Wenn der neue Teil so viel Erfolg hat, wie die ersten beiden, wäre das ZDF ja nicht weise, wenn sie nicht noch einen vierten Teil machen würden." Na also! Damit hat der 39-Jährige sicher so einige Fans richtig glücklich gemacht!

Getty Images August Wittgenstein beim Deutschen Fernsehpreis 2019

Getty Images Der "Ku'damm 59"-Cast im März 2018

augustwittgenstein Die Filmklappe während der Dreharbeiten für "Ku'damm 63"

ZDF / Stefan Erhard Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich und Emilia Schüle in "Ku'damm 63"

