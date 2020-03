Was möchte Xavier Naidoo (48) mit diesem Song sagen? Es geht nicht um eine neue Veröffentlichung des Sängers, sondern um einen knapp 45-sekündigen Clip, der seit Mittwoch im Netz kursiert und Xavier zeigt. In dem Video singt der DSDS-Juror Zeilen, die viele Menschen im Netz irritiert. Der Grund: Sie werfen dem Musiker vor, dass der Text rassistisch sei. Auch Prominente wie zum Beispiel Smudo (52) von den Fantastischen Vier gehören zu den Kritikern.

Doch um was geht es genau? In dem Clip, der auf Twitter geteilt wird, singt Xavier unter anderem: "Ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Ihr seid verloren, macht nicht einmal den Mund für euch auf. So nehmen Tragödien ihren Lauf. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden." Laut Bild soll das Video in der App Telegramm in Gruppen versendet worden sein. Im Netz repostete es unter anderem Smudo mit einer Aufforderung an den Sender RTL, für den Xavier vor der Kamera steht: "Checkt den rechten Freestyle vom 'Kollegen' – tut was. Danke."

Der Sender reagierte auf seinem eigenen Kanal schnell auf das Video: "Erstens: Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus. Zweitens: Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video: Drittens: Wir erwarten klare Antworten von Xavier", so die Worte von RTL. Der 48-Jährige selbst hat sich noch nicht zu der Sache geäußert.

Getty Images Xavier Naidoo beim Photocall für "Sing meinen Song", Februar 2015

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo als DSDS-Juror

Getty Images Xavier Naidoo, DSDS-Juror 2019

