Wenn einer weiß, wie das Spiel funktioniert, dann Gil Ofarim (37)! Der Sänger nahm vergangenes Jahr an der Rateshow The Masked Singer teil und führte im Kostüm des Grashüpfers das Publikum in die Irre. Am Ende belegte der frühere Let's Dance-Sieger den zweiten Platz in dem Format. Aber wie bleibt man die ganze Zeit unentdeckt? Gegenüber Promiflash erklärte der zweifache Vater: Man muss vor allem seine treuesten Anhänger täuschen!

"Wenn man das Glück hat, so viele Fans zu haben, die einen kennen: die Stimme, die Bewegungen – dann hat sich das Spiel eigentlich schnell erledigt, jedoch hatte ich das Glück bis zum Schluss dabei zu bleiben", sagte er im Interview. Er habe versucht, durch andere Bewegungen und Verhaltensweisen, die man nicht von ihm kenne, sein "Ich" zu kaschieren.

Wer es wohl dieses Jahr ins Finale von "The Masked Singer" schafft? Für einen Promi ist das Abenteuer bereits vorbei: Stefanie Heinzmann (31)! Sie steckte im Kostüm des Dalmatiners und flog in der ersten Sendung der diesjährigen Staffel raus. "Natürlich ist es schade, aber es ist nicht schlimm. Jetzt kann ich Weiterraten mit euch", erklärte die 31-Jährige im Nachhinein.

Getty Images Kandidat Grashüpfer bei "The Masked Singer" 2019 in Köln

ProSieben/Willi Weber Der Dalmatiner bei "The Masked Singer"

Getty Images Stefanie Heinzmann bei der 1Live Krone in Bochum

