In diesem Outfit fiel Christina Aguilera (39) definitiv auf! Dass die Musikerin eine Vorliebe für auffällige Looks hat, ist längst kein Geheimnis mehr – überrascht sie ihre Fans bei jedem Auftritt mit außergewöhnlichen Kostümen à la Glitzeranzug oder auch Bondage-Body. Nun ist Xtina erneut in einen aufsehenerregenden Fummel geschlüpft, der obendrein das Thema der Veranstaltung untermalte: Bei der "Mulan"-Premiere erinnerte die Kleidung der Sängerin an die der Disney-Prinzessin!

Am Montag fand in Hollywood die Weltpremiere der Realverfilmung statt, bei der auch die Popikone zu Gast war. Ihre Seiden-Klamotten schienen von traditionellen chinesischen Gewändern inspiriert zu sein: So trug die 39-Jährige ein Kleid, dessen pinkes Oberteil mit langen Ärmel und enger Taille in Kombination mit dem langen Unterteil an eine asiatische Robe erinnerte – in dem Film trägt auch die Protagonistin ein solches Stück in Rot! Christinas strenger Dutt mit pinkem Akzent unterstrich den Style – während die knallroten Lackleder-Overkneestiefel den sexy Stil der "Candyman"-Interpretin selbst spiegelte. Der tiefe V-Ausschnitt und der XXL-Beinschlitz setzten dem Ganzen die aufreizenden Akzente, die für die US-Amerikanerin typisch sind.

Weshalb war die Color-Blocking-Liebhaberin zu Gast bei der Premiere? Sie hat das Lied "Loyal Brave True" für den anlaufenden Streifen geschrieben! Das Besondere daran: Vor exakt 22 Jahren hatte die junge Songwriterin bereits den Song "Reflection" für den Animatonsfilm "Mulan" geschrieben und eingesungen.

Getty Images Christina Aguilera bei der "Mulan"-Weltpremiere in Hollywood

Getty Images Christina Aguilera, Musikerin

Getty Images Christina Aguilera in Hollywood

