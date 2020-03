Ob der Nachwuchs wohl die musikalische Ader seiner Mutter erbt? Ex-Queensberry-Sängerin Ronja Hilbig (30) ist zum ersten Mal schwanger! Vor zehn Jahren wurde sie Mitglied der Popstars-Gruppe, als sie zusammen mit Selina Herrero (26) die Nachfolge von Antonella Trapani und Victoria Ulbrich antrat. Drei Jahre später trennte sich die Band – seitdem macht Ronja als Miss Ronja solo Karriere. Diese Woche feierte die Musikerin ihren 30. Geburtstag – und das schönste Geschenk trug sie unter ihrem Herzen: ihr ungeborenes Baby!

Auf ihrem Instagram-Account enthüllte sie das süße Geheimnis: "Mein 30. Geburtstag in der 30. Woche. Danke, für die vielen Glückwünsche und die lieben Worte. Ich hatte einen sehr besonderen Geburtstag", schrieb sie auf der Foto- und Videoplattform. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich, auf dem deutlich ihr Babybauch zu sehen ist, den sie liebevoll mit ihren Händen hält. In den Hashtags verriet die werdende Mama auch den errechneten Geburtstermin: Im Mai soll es so weit sein.

Der Vater ihres Kindes ist Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Abeku Afful. Die Beziehung machte die 30-Jährige 2017 publik. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden bereits zweieinhalb Jahre ein Paar. Nun krönt ein Baby ihre Liebe.

Getty Images Gabriella De Almeida Rinne, Ronja Hilbig, Selina Herrero und Leonore Bartsch von "Queensberry"

Getty Images Ronja Hilbig in Hamburg, November 2015

Getty Images Ronja Hilbig, Sängerin

