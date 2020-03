Wer steckt bloß in den The Masked Singer-Kostümen? Diese Frage stellen sich nun wieder Millionen Fernsehzuschauer. Am Dienstagabend lief die erste Folge der zweiten Staffel und die hinterließ bei den Fans schon wieder einige Fragezeichen. Welche Promis sich hinter den verrückten Masken verstecken, ist gar nicht so einfach zu erraten. Das sind die heißesten Theorien zu den "The Masked Singer"-Kandidaten!

Der Roboter:

Der Roboter bestach das Publikum mit einer weiblichen Hammerstimme. Das Rate-Team Rea Garvey (46), Ruth Moschner (43) und Carolin Kebekus (39) war überzeugt, dass sich eine professionelle Sängerin in dem Metallic-Kostüm verbirgt. Die Zuschauer sehen das auf der ProSieben-Website ein bisschen anders. Sie setzen klar auf Judith Williams (47). Auch Helene Fischer (35) steht als Roboter hoch im Kurs.

Der Wuschel:

Bei dem wohl kuscheligsten Kostüm der diesjährigen Staffel gehen die Meinungen des Rate-Teams und der Zuschauer ebenfalls stark auseinander. Rea vermutete den Sänger Adel Tawil (41) hinter der Maskerade und Ruth war sich sicher, den Comedian Tedros Teclebrhan (37) erkannt zu haben. Die Ratefüchse vor den Bildschirmen haben ganz andere Ideen. Sie glauben an Mike Singer (20), Daniele Negroni (24) oder Wincent Weiss (27) im Wuschel-Kostüm.

Die Kakerlake:

Jamie Oliver (44) und Nelson Müller (41) als Kakerlake auf der "Masked Singer"-Bühne? Darüber spekulierten zumindest Rea und Ruth. Einen Fernsehkoch sehen die Zuschauer in dem Insekt eher nicht. Sie sind sich schon jetzt relativ einig, dass es sich um Angelo Kelly (38) handele.

Der Hase:

Bei diesem blumenbedeckten Langohr tippen sowohl die Rate-Promis als auch die meisten Fans zu Hause auf Komikerin Martina Hill (45). Auch Franziska Knuppe (45), Rebecca Mir (28), Jella Haase (27) und sogar Laura Müller (19) sind noch im Gespräch.

Das Faultier:

Jürgen von der Lippe (71), Stefan Raab (53), Tim Mälzer (49) oder Sasha (48) – sie alle wurden schon als mögliches Show-Faultier identifiziert. Die meisten Fans wetten zurzeit aber, dass Komiker Faisal Kawusi (28) in diese Maske geschlüpft sei.

Die Göttin:

Die Göttin machte es dem Rate-Team mit ihrem Wahnsinnsauftritt nicht gerade leicht. Rea, Ruth und Carolin kam die Stimme zwar bekannt vor, sich auf mögliche Kandidaten festzulegen, fiel ihnen jedoch schwer. Die Zuschauer sind sich sicher, entweder Barbara Schöneberger (46) oder Birgit Schrowange (61) rausgehört zu haben. Auch Conchita Wurst (31) steht bei vielen noch zur Auswahl.

Das Chamäleon:

Hat sich Dieter Hallervorden (84) mit seiner markanten Stimme schon verraten? Davon ist jedenfalls nicht nur Carolin überzeugt. Auch die Mehrzahl der Fans hat bereits für den Kultkomiker abgestimmt. Weitere Vorschläge wie Martin Semmelrogge (64) oder Ross Antony (45) gelten für die meisten "Masked Singer"-Begeisterten als eher unwahrscheinlich.

Die Fledermaus:

Viel Einigkeit besteht bei der Fledermaus bisher noch nicht. Beim Rätselraten sind schon Namen wie Anni Friesinger (43), Claudia Pechstein, Franziska Knuppe und Daniela Katzenberger (33) gefallen. Am häufigsten nennen die Zuschauer den Namen Lena Meyer-Landrut (28).

Der Drache:

Für Ruth kann der Drache nur Gewichtheber Matthias Steiner (37) sein. In der ProSieben-Umfrage hat er es lediglich auf Platz drei geschafft. Viel höher im Kurs stehen dort Gregor Meyle (41) und Max Giesinger (31).

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Roboter in der ersten Folge von "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel mit dem Roboter und dem Wuschel bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die Kakerlake bei der ersten Folge "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Hase

ProSieben / Willi Weber Das Faultier in der ersten Folge von "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Die Göttin bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Das "The Masked Singer"-Chamäleon

ProSieben / Willi Weber Die Fledermaus bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der Drache bei "The Masked Singer"

Anzeige

Wie hat euch die erste Folge von "The Masked Singer" gefallen? Die war richtig toll! Ich war enttäuscht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de