Schon am Dienstag startet die zweite Staffel von The Masked Singer. Auch in diesem Jahr werden sich wieder zehn Prominente unter geheimnisvollen Kostümen verstecken und versuchen, ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Erst vor Kurzem wurden die neuen Verkleidungen der Stars veröffentlicht. Doch nicht alle Kostüme kommen bei den Fans gleich gut an: Während in der vergangenen Staffel das Monster als absoluter Zuschauerliebling galt, haben die Promiflash-Leser nun über seinen potenziellen Nachfolger entschieden.

In der Promiflash-Umfrage (Stand: 9. März 2020, 16:18 Uhr) hat nun wieder ein flauschiges Kostüm die Nase vorn. Mit 1.881 und somit knapp einem Viertel aller 7.730 Stimmen ist der Wuschel ganz klar die beliebteste Verkleidung. Mit nur etwa 200 Stimmen weniger (21,8 Prozent) landet der Hase auf Platz zwei des Votings. Das Faultier konnte 1.606 Stimmen (20,8 Prozent) ergattern und ist dem Hasen mit nur einem Prozent Abstand dicht auf den Fersen. Deutlich weniger Leser haben sich für die Göttin und die Fledermaus entschieden, die mit 598 (7,7 Prozent) den vierten und 580 (7,5 Prozent) den fünften Platz belegen.

Die Schlusslichter der Umfrage bilden der Roboter mit 213 (2,8 Prozent) Stimmen auf dem neunten und die Kakerlake mit 109 (1,4 Prozent) Stimmen auf dem zehnten Platz. Der Drache, das Chamäleon und der Dalmatiner bewegen sich im unteren Mittelfeld.

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Susi Kentikian und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Hase

ProSieben/Willi Weber Das Kakerlakenkostüm bei "The Masked Singer"



