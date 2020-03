Leni Klum (15) und Tom Kaulitz (30) verstehen sich ganz offensichtlich mehr als prächtig! Seit dem Frühjahr 2018 sind der Tokio Hotel-Gitarrist und Topmodel Heidi Klum (46) schon ein Paar – mittlerweile sind sie sogar Mann und Frau. Aus vorherigen Beziehungen brachte der Megastar vier Kinder in die Partnerschaft mit, darunter auch ihre älteste Tochter Leni. Gemeinsame Familienschnappschüsse beweisen, dass die Kids mit ihrem neuen Stiefpapa auf einer Wellenlänge sind. Doch vor allem die 15-Jährige scheint einen besonders guten Draht zu dem Musiker zu haben, wie aktuell ein süßes Foto zeigt!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Leni ein Bild, das sie und Tom von hinten zeigt. Glücklich schmiegt sich der Teenie in die Arme seines Stiefvaters. Gemeinsam blicken sie in die Ferne. Dazu schrieb sie schlicht und ergreifend: "Tom und ich." Es ist der bisher privateste Einblick, den die Schülerin ihren knapp 100.000 Followern gibt. Ihre restlichen vier Fotos zeigen entweder Mama Heidi bei der Arbeit oder – ganz Insta-typisch – ihr Essen.

Die Fans freuen sich extrem über den privaten Moment. Eine Followerin fasste die Gedanken der Mehrheit so zusammen: "Es ist so schön zu sehen, wie toll er in der Familie angekommen und Teil dessen ist." Was sagt ihr zu der besonderen Aufnahme? Stimmt ab!

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Januar 2020 in Los Angeles

Facebook / HeidiKlum Tom Kaulitz und Leni Klum, November 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum auf der Spotify Best New Artist Aftershowparty im Januar 2020

