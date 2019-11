Was für ein feucht-fröhliches Thanksgiving! Für den amerikanischen Mega-Feiertag legen sich so einige Promis richtig ins Zeug: Es wird pompös dekoriert und essenstechnisch so richtig aufgetischt. Heidi Klum (46) und ihre Familie hält das dieses Jahr etwas anders: Statt groß-gedeckter Tafel mit Truthahn, Kerzenschimmer und Rotwein lassen es das Topmodel, seine vier Kids, Bill (30) und Tom Kaulitz (30) entspannt angehen: Sie schickten gemeinschaftlich nackte Thanksgiving-Grüße aus dem Pool!

Das verliebte Ehepaar verbringt aktuell ein paar sorgenfreie Tage an einem unbekannten, sonnigen Urlaubsort. Dort lassen Heidi und Tom mit ihren Liebsten nicht nur ordentlich die Seele baumeln, sondern feiern auch das Erntedankfest – auf ihre ganz eigene Art, an der sie auch ihre Supporter teilhaben lassen möchten: Heidi teilte auf Instagram ein Foto von allen Familienmitgliedern, die nebeneinander mit den nackten Rücken zur Kamera in einem Infinity-Pool stehen und aufs Meer hinausschauen. Dazu schrieb die Blondine: "Dankbar für all die Liebe! Happy Thanksgiving!"

Auch wenn Heidi recht viel aus ihrem Privatleben mit ihrer Community teilt – in einer Sache hält sie sich strikt zurück: Fotos von ihren vier Kindern Leni (15), Henry (14), Johan (13) und Lou (10) zeigt sie der Öffentlichkeit nur selten – und wenn, dann stellt die 46-Jährige eben stets sicher, dass die Gesichter der Nachkommen nicht zu sehen sind.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juni 2019

