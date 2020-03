Heidi Klum (46) ist bitter enttäuscht von ihren Germany's next Topmodel-Kandidatinnen. Natürlich ist die Modelmama für ihr ehrliches Feedback ihren Mädchen gegenüber bekannt. Heidi sagt ihren Nachwuchs-Models immer ihre Meinung. Das eine Leistung ihrer Schützlinge sie allerdings so regelrecht sauer macht wie in der aktuellen Episode, kommt selten vor. Doch jetzt droht die Jury-Chefin ihren Teilnehmerinnen sogar an, sie allesamt nach Deutschland zurückzuschicken.

"Wenn ihr nach Hause fahren wollt. Ich kann euch allen ein Ticket besorgen, kein Problem", macht Heidi den verbliebenen 16 Kandidatinnen eine ganz klare Ansage. Was dazu führte? Beim Fotoshooting auf dem Walk of Fame hatten einige Teilnehmerinnen keine guten Leistungen abgeliefert. Besonders Maribel, Mareike und Johanna (21) enttäuschten die Wahl-Amerikanerin.

Heute müssen die Promidamen von morgen tatsächlich eine Menge Kritik einstecken. Auch Fotograf Yu Tsai hatte beim Shooting bereits seine Meinung in Bezug auf die teilweise schlechten Leistungen der Girls deutlich gemacht. Sein Urteil: "Davon bekomme ich Bauchschmerzen."

Snorlax / MEGA Heidi Klum im März 2020

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch im März 2020

Getty Images Star-Fotograf Yu Tsai 2019 in New York



