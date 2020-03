Für den Film "Onward" standen Chris Pratt (40) und Tom Holland (23) für die Synchronisation zusammen hinter dem Mikrofon. In dem Animationsfilm stellen sie die Elfen-Brüder Ian und Barley dar, die sich gemeinsam auf ein riskantes Abenteuer begeben. Doch nicht nur in der fiktiven Welt, sondern auch in der Realität, verstehen sich der 40-Jährige und der 23-Jährige blendend. Wie sehr, verdeutlicht Chris nun gegenüber der Onlinewelt.

Persönlich an seinen Kollegen gerichtet, schwärmt der "Jurassic World"-Darsteller unter einem gemeinsamen Instagram-Bild der beiden: "Ich kann wirklich nicht genug positive Dinge über meinen Freund Tom Holland sagen." Er beschreibt ihn als charmant, gut aussehend und großartigen Tänzer. "Bescheiden, nett und gut im Golf. Im Grunde, ich hasse ihn. Aber… genug ist genug", schreibt er über seinen Kumpel.

Der "Spiderman"-Darsteller selbst fühlte sich offenbar geschmeichelt. Unter dem Post kommentierte er: "Chris, lass mich wissen, wenn du Golfnachhilfe brauchst. Liebe dich, Mann und danke, dass du immer der Barley zu meinem Ian bist."

Anzeige

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Tom Holland im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Tom Holland und Chris Pratt im Februar 2020 in Californien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de