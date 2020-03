Lisa Del Piero (23) arbeitet fleißig an ihrer Figur! Vor wenigen Jahren war das Model stark untergewichtig. Inzwischen besucht die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin regelmäßig das Fitnessstudio und ist mit ihrem durchtrainierten Körper für viele ihrer Follower ein großes Vorbild. Doch der erkennbare Trainingsfortschritt bedurfte einiger Zeit und Geduld. Jetzt teilte die Beauty ein beachtliches Vorher-Nachher-Bild von sich im Netz!

Mit ihrem neuen Post via Instagram machte Lisa ihre Transformation mehr als deutlich. Während die brünette Schönheit auf der linken Aufnahme rund 20 Kilo unter dem gesunden Durchschnitt lag, setzt sie auf dem rechten Schnappschuss ihre Kurven gekonnt in Szene. "Ich war damals sehr ungesund untergewichtig", erinnerte sich Lisa an die Zeit ohne den Sport zurück. Damals sei ihr ständig schwarz vor Augen geworden und sie wurde sogar aufgrund ihrer Figur gemobbt.

Inzwischen kann sich die Fitness-Influencerin einen Alltag ohne Training offenbar kaum noch vorstellen. "Jetzt fühle ich mich so gesund, fit und vital", schwärmte Lisa von ihrem aktuellen Lebensstil. Dabei sei der 23-Jährigen nicht nur ein schöner Körper wichtig, sondern auch der gesundheitliche Aspekt.

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im März 2020

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im März 2020

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im Februar 2020



