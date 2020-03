Xavier Naidoo (48) wird am kommenden Samstag bei der ersten DSDS-Liveshow nicht am Jury-Pult sitzen. Das wurde am gestrigen Mittwoch bekannt – der Grund: Im Netz kursierte ein Video von ihm, das von vielen Usern als rassistisch empfunden wurde. Xavier selbst wies diesen Vorwurf vehement zurück. Trotzdem verlor er dadurch seinen Jury-Posten in der Castingshow – und das offenbar endgültig: Ein Comeback ist demnach ausgeschlossen.

Das verkündete der Sender RTL nun in einer offiziellen Pressemitteilung. Der Musiker sei noch immer nicht auf das Angebot eingegangen, seine widersprüchlichen Aussagen zu erklären. Aufgrund der zahlreichen Reaktionen hätten die Verantwortlichen sich aber eigentlich eine öffentliche Diskussion mit ihm gewünscht. "Dazu ist es aber nicht gekommen. Deshalb wird es für ihn keine Rückkehr zu DSDS geben", betonte eine Pressesprecherin.

Bei der anstehenden Liveshow am Samstag werden nur Oana Nechiti (32), Dieter Bohlen (66) und Pietro Lombardi (27) die Auftritte der Top Sieben bewerten. "Wie es bei den weiteren Liveshows aussieht, werden wir zeitnah bekannt geben", erklärte der Sender. Würdet ihr euch einen Ersatz-Juroren wünschen? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Jury von DSDS 2020

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo bei DSDS

Anzeige

TVNOW / DSDS Die DSDS-Jury 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de