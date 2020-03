Die Kandidatinnen von Germany's next Topmodel müssen in diesem Jahr wirklich so einiges mitmachen. Sie mussten sich bereits der strengen Meinung von Starfotograf Rankin oder auch der harten Kritik von Kamera-Profi Christian Anwander stellen. Letzter erklärte Teilnehmerin Maribel sogar, dass er sie nicht für ein Model halte. In Folge sieben müssen sich die Mädchen wieder von einem besonders anspruchsvollen Fotografen knipsen lassen: Yu Tsai lockt die Girls regelrecht aus der Reserve!

"Mir ist durchaus bewusst, dass er zu den strengeren Fotografen gehört", weiß auch Heidi Klum (46). Doch auch damit sollen ihre Mädchen umgehen können. Yu Tsai nimmt bei seiner Kritik während des Marilyn Monroe-Shootings auf dem Hollywood Walk of Fame kein Blatt vor den Mund. "Dein Mund ist so weit offen, du siehst aus wie ein Goldfisch", blafft er Mareike entgegen. Als die Kandidatin daraufhin lachen muss, fragt der New Yorker provokant: "Findest du das witzig?" Er geht sogar noch weiter: Mareikes Performance erinnerte ihn ans Rotlicht-Milieu.

Yu Tsais ehrliche Feedbacks zu den Leistungen der Models scheinen kaum abzureißen. Mal findet er es frustrierend, mal bereitet ein GNTM-Girl ihm Bauchschmerzen und mal schüttelt der Profi einfach nur den Kopf.

Anzeige

Snorlax / MEGA Heidi Klum im März 2020

Anzeige

Splash News Mareike am Set von GNTM 2020

Anzeige

Getty Images Yu Tsai, Fotograf



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de