Der Corona-Virus macht auch vor den Promis nicht Halt: So verkündeten jüngst Hollywood-Star Tom Hanks (63) und seine Ehefrau Rita Wilson (63), dass sie sich mit der Krankheit infiziert haben. Die beiden befinden sich aktuell in Quarantäne. Von dort gaben sie bereits ein Update – es geht ihnen soweit gut. Jetzt traf es auch in Deutschland einen berühmten Mann. Moderator Johannes B Kerner (55) wurde ebenfalls positiv auf Covid 19 getestet.

Dies gab der TV-Sprecher nun in einem Instagram-Post bekannt. Er sei gestern Morgen mit sehr leichten Erkältungserscheinungen aufgewacht. Um jedes Risiko zu vermeiden und schnell Klarheit zu erlangen, habe er umgehend einen Covid-19-Test durchführen lassen. "Am Abend kam dann das, auch für mich, etwas überraschende Ergebnis. Der Test ist positiv. Mir geht es sehr gut, ich habe praktisch keine Symptome. Ich befinde mich in häuslicher Quarantäne, so wie das jetzt notwendig ist", schreibt er in seinem Beitrag.

Nun sei es ihm wichtig, als Patient für Aufklärung und Bewusstheit zu sorgen. "Viel wichtiger ist mir aber, dass ich – nun als Betroffener – jede und jeden ermuntern möchte, sich sehr umsichtig zu verhalten", heißt es weiter.

