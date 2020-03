Sprühen bei den heißen Tanzeinlagen auch mal die Funken zwischen Tijan Njie (28) und seiner Tanzpartnerin? Der Schauspieler schwebt in diesem Jahr bei Let's Dance mit Profi Kathrin Menzinger (31) über das Parkett. Ihr Tango in der zweiten Folge war an feurigen und heißen Posen kaum zu übertreffen – die atemberaubende Performance heizte dem Publikum ganz schön ein! Doch stockt Tijan bei diesen heißen Moves mit Kathrin nicht auch manchmal der Atem?

Auf Instagram wollte ein Fan genau das vom Alles was zählt-Star wissen: "Macht dich das Tanzen mit deiner Partnerin auch mal an?", fragte der Follower den Single-Mann. Der 28-Jährige konnte darüber aber nur schmunzeln – er stellt klar: "Nein, absolut nicht. Für uns ist es einfach nur wichtig, alles im Sinne der Arbeit zu machen. Im Sinne eines guten Tanzes. Da sind wir professionell genug", erklärte Tijan. Auf freundschaftlicher und professioneller Ebene harmonieren die beiden einfach perfekt. Im Promiflash-Interview schwärmte die Blondine, die mit Partner Max Boas glücklich liiert ist, von der tollen Arbeits-Beziehung zu Tijan: "Wir passen perfekt zusammen. Er ist so ein bisschen die männliche Version von mir, glaube ich. Unglaublich positiv, lebensfroh, motiviert!"

Und auch der "SOKO"-Star findet das Training mit Kathrin toll: "Ich brauche so eine, die sehr diszipliniert ist, sehr durchstrukturiert, deswegen Kathrin", erklärte er nach der zweiten Show gegenüber Promiflash.

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

