Wie geht es wohl Kathrin Menzingers (31) Freund, wenn er sieht, was für eine heiße Tanzeinlage sie mit ihrem Schützling Tijan Njie (28) am Freitagabend aufs Parkett gebracht hat? Seit dem 21. Februar kämpfen die vierzehn Kandidaten-Paare um den Let's Dance-Titel. Für Sportlerin Steffi Jones (47) und Profi Robert Beitsch (28) war schon nach der ersten Wettkampffolge alles vorbei. Kathrin und Tijan legten hingegen die beste und vor allem heißeste Performance des Abends hin – inklusive sehr erotischer Posen! Kommt da nicht doch ein klein wenig Eifersucht bei Kathrins Liebstem Max Boas auf?

Ganz und gar nicht, wie seine Reaktion auf Instagram zeigt! In seiner Story nahm sich der Brite extra-viel Zeit für die Glückwünsche an seine Partnerin und kam dabei aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich wollte meinem Baby-Girl zu ihrem atemberaubenden, umwerfenden Auftritt bei 'Let's Dance' gratulieren. Ich bin so stolz auf dich, Baby. Das war wirklich der absolute Wahnsinn, Leute. Ihr habt ja keine Ahnung, wie überschwänglich und perfektionistisch Kathrin ist, wenn es darum geht, Choreografien zu entwickeln, ob sie professionell oder für 'Let's Dance' sind", lobte er Kathrin begeistert.

Für den Influencer ist schon jetzt klar, dass seine Freundin es mit Tijan an ihrer Seite im Wettkampf ganz weit bringen wird: "Sie gibt alles dafür, denn das ist ihr Leben. Und Leute, ich sag's euch, sie wird das Ding gewinnen", war sich Max sicher. Was sagt ihr zu seiner Reaktion auf den heißen Tango? Stimmt ab.

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger mit Freund Max Boas

Anzeige

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie, "Let's Dance"-Tanzpaar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de