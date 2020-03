Sie hat es schon wieder getan! Vanessa Tamkan (22) ist für ihre ständig wechselnden Looks bekannt. Ob blond, brünett oder rothaarig, die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin probierte schon einige Haarstylings aus. In der Sendung selbst wurden dem Model im vergangenen Jahr rote Extensions verpasst – eine Verwandlung, die viel Anklang fand. Zu diesem beliebten Look kehrt Vanessa nun ganz plötzlich zurück!

Auf Instagram posiert die schöne Wahl-Kölnerin auf einmal mit rötlicher Haarverlängerung. Zuvor war Vanessa noch stolze Besitzerin einer brünetten Wallemähne. Während ihrer Zeit in der Castingshow war das damalige Umstyling der jungen Frau besonders beliebt. Fast alle Zuschauer feierten die Typ-Veränderung und zeigten sich enttäuscht, als Vanessa sich die Haare nach der Sendung braun färbte.

Wie man die Hunde-Liebhaberin, die sich in ihrer Freizeit immer wieder ehrenamtlich für Tierschutzorganisationen engagiert, kennt, wird sie ihre aktuelle Frisur wohl kaum länger als ein paar Monate tragen. Zumindest hielt es Vanessa in der Vergangenheit nie länger mit einem Look aus.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

Instagram / vanessa.tamkan Model Vanessa Tamkan

Instagram / vanessa.stanat Model Vanessa Tamkan



