Wider Erwarten scheint Herzogin Meghan (38) der Abschied von England sehr schwergefallen zu sein! Vor wenigen Tagen erfüllte sie gemeinsam mit Gatte Prinz Harry (35) ein letztes Mal ihre Pflicht als Royal. Ab dem 31. März gehört das Paar offiziell nicht mehr zur Königsfamilie – die beiden leben inzwischen schon mit Söhnchen Archie Harrison in Kanada. Wochenlang gab Stress es wegen des Megxits. Dass das Ende und damit die Ruhe naht, sollte Meghan eigentlich eher glücklich stimmen. Bei der Rückkehr in ihre neue Heimat verdrückte die Duchess of Sussex aber trotzdem ein paar Tränen.

Es soll ein "bittersüßer" Abschied gewesen sein, berichtet das britische Portal The Telegraph. Vor allem, weil Meghan ihren ehemaligen Angestellten Lebewohl sagen musste, seien der 38-Jährigen die Tränen gekommen. Eine Kolumnistin des Onlinemagazins beteuerte, schon während ihrer letzten Amtshandlung am Montag habe die Herzogin einen Kloß im Hals gehabt. Der royale Akt sei mit "tiefer Traurigkeit" überschattet gewesen. "Traurigkeit, dass es so weit kommen musste. Traurigkeit, dass es für sie einfach nicht funktioniert hat."

Für die Journalistin sei es Ironie des Schicksals, dass Meghans Royal-Finale ausgerechnet am Commonwealth-Tag stattgefunden habe. Immerhin stehe der Zusammenschluss der Nationen für "Vielfalt, Einzigartigkeit und Stärke". Sie sei sich sicher, dass Meghan auch vor diesem Hintergrund traurig gewesen sei: Schließlich werde nun, "zwei Jahre nach der märchenhaften Hochzeit, die einzige schwarze Person gehen, die jemals Teil der britischen Königsfamilie war."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Commonwealth-Tag im März 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020 in London



