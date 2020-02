Happy Waitangi Day wünschen Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38)! Jedes Jahr am 6. Februar wird in Neuseeland die Vertragsunterzeichnung von Waitangi im Jahr 1840 gefeiert. An diesem Datum wurde der Inselstaat im südlichen Pazifik gegründet. Pünktlich zum neuseeländischen Nationalfeiertag melden sich auch die ehemaligen Königlichen Hoheiten zu Wort: Im Netz gratulieren die Sussexes nun allen Bewohnern des Commonwealth-Staates.

Auf Instagram teilten der Prinz und die Ex-Schauspielerin einen Schnappschuss von ihrer Reise durch Neuseeland, kurz nachdem das damals frisch verheiratete Paar bekannt gegeben hatte, Nachwuchs zu erwarten. "All unseren Kiwi-Followern wünschen wir am Waitangi Day nur das Beste", schrieben die beiden dazu. "Als Commonwealth-Land ehren wir heute den Geist und die Vielfalt Neuseelands. Zu gerne erinnern wir uns an diesem Tag an die wunderbare Zeit, die wir 2018 dort verbracht haben", hieß es weiter. Sogar einen kleinen Nachtrag auf Maori, der neeseeländischen Ureinwohner-Sprache, gab es.

Am 8. Januar verkündeten Harry und Meghan, dass sie als Repräsentanten der britischen Krone zurücktreten. Dennoch versprachen sie, auch weiterhin im Sinne der Queen (93) und des gesamten Commonwealth zu handeln. Das Vereinigte Königreich sei immerhin noch Harrys Heimat.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland, 2018

Getty Images Prinz Harry im Te Papaiouru Marae 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf dem Redwoods Treewalk in Rotorua

