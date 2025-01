Echte Panik im Dschungel: Rafi Rachek verteidigt Freund Sam

Sam Dylan (33) kämpft seit Freitag in Australien um die Dschungelkrone. Mittlerweile ist der Reality-TV-Star Dauergast bei den Dschungelprüfungen – dort versagt er aber immer wieder kläglich. Bei seinen Mitcampern entwickelt sich zudem schon langsam ein gewisser Unmut bezüglich seiner schlechten Leistung. Sams Partner und Dschungelbegleiter Rafi Rachek (35) nimmt ihn aber jetzt in Schutz. "Ich möchte mal andere Camper in den Prüfungen sehen, mal schauen, ob sie dann immer noch so vorlaut sind", schimpft der Rettungssanitäter in seiner Instagram-Story und betont zudem, dass sein Liebster in den Prüfungen nicht schauspielern würde. In der Stunde danach ließ er des Weiteren kein gutes Haar an Sams Mitstreitern, da diese, anstatt Sam aufzubauen, über ihn lästern würden.

Dschungelcamperin Lilly Becker (48) zeigte zuletzt wenig Verständnis für den Influencer. "Wir wissen nicht, wie er sich verhält während der Prüfung – ist es Show oder ist es wirklich echt? Er weiß, wir können das nicht sehen. Er kommt her und sagt uns: 'Tut mir leid.' Aber vielleicht sagt er: 'Ich kann das nicht.' Dann ist das Show", mutmaßte die Ex von Boris Becker (57) und ergänzte: "Wenn er keine Sternchen holen sollte, dann bleibt er nicht lange." Realitystar Maurice Dziwak (26) sah das jedoch anders. "Vielleicht sehen die Leute, er bemüht sich, deswegen gewinnt er das vielleicht auch", warf er ein.

Doch wie stehen die Promiflash-Leser zu dem ganzen Drama um Sam? Unter einem Beitrag auf Instagram sind die User geteilter Meinung. "Der großkotzige Auftritt am Flughafen mit seinen zwei Bodyguards und dann heulen wie ein kleines Mädchen!", meint ein User hämisch und auch ein anderer schreibt: "Der soll raus, aber schnell." Andere Nutzer nehmen den Blondschopf aber in Schutz. "Finde die Prüfungen echt heftig diesmal. […] Er will ja, aber der Körper macht ihm einen Strich durch die Rechnung" oder "Man sieht die Panik und Angst in seinen Augen. Solche Emotionen kannst du nicht spielen!", lauten zwei Kommentare.

RTL Sam Dylan in der Dschungelcamp-Prüfung "Eruptions-Störung"

RTL Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

