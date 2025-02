Das sagt Rafi Rachek zum Dschungelcamp-Exit von seinem Sam

Ob er damit gerechnet hat? Sam Dylan (33) muss nach zwölf Tagen das Dschungelcamp verlassen. Sein Partner Rafi Rachek (35) kann sich diese Wahl der Zuschauer nicht so richtig erklären, wie er bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" erzählt. "Er hat gekämpft, er war empathisch. Klar, hat er ein bisschen Drama gemacht, aber Unterhaltung gehört einfach dazu. Ab morgen wird es im Camp auf jeden Fall ein bisschen langweiliger", ist sich Rafi sicher. Für ihn sei Sams Exit auf jeden Fall ein Verlust für die Sendung. Außerdem hätten es andere Kandidaten viel mehr verdient – Rafi hätte Anna-Carina Woitschack (32), Jörg Dahlmann (66), Alessia Herren (23) oder auch Timur Ülker (35) hinausgekickt. Sie alle wären etwas zu ruhig für den Dschungel.

Obwohl Rafi überrascht schien, zeigt sich Sam gefasst und regelrecht erleichtert. Schon während Moderator Jan Köppen (41) das Ergebnis verkündet, meint Sam: "Ich habe ja gerade auch gesagt, ich habe es im Gefühl." Und auch ein wenig später scheint es ihn nicht zu stören, die Chance auf die Krone des Dschungelkönigs verloren zu haben. "Ich muss sagen, mir geht es wirklich gut. Ich freue mich, wieder in die Freiheit zu kommen", gibt er im Dschungeltelefon an. Dabei fehlte ihm vor allem eine Person mehr als alles andere: sein Partner Rafi. "Ich habe meinen Freund vielmehr vermisst, als ich gedacht habe. Man weiß das viel mehr zu schätzen, wenn man hier den ganzen Tag rumsitzt", gibt der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat weiter zu. Jetzt möchte er auf jeden Fall viel mehr Quality-Time mit Rafi verbringen.

Sam hatte einen holprigen Start in der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp. Die TV-Persönlichkeit wurde nämlich gleich für den ersten Schwung an Prüfungen nominiert – die er allesamt ohne Sterne absolvierte. Tatsächlich brach er die ersten drei Prüfungen mittendrin ab. Das sorgte nicht nur für Hunger bei den Kandidaten, da sie so nur von Reis leben mussten, sondern auch für Ärger. Erst als er im Trio mit Lilly Becker und Alessia antreten durfte, hat er seinen Fluch gebrochen und gleich zehn Sterne mit ins Camp bringen können.

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan, Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Anna-Carina Woitschack, Sam Dylan und Timur Ülker im Dschungelcamp

Anzeige Anzeige