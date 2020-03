Sie hat auf Fashion-Statements gesetzt! Herzogin Meghan (38) absolvierte vor wenigen Tagen ihre allerletzten Auftritte für die britische Krone. An der Seite ihres Gatten Prinz Harry (35) strahlte sie dabei schöner denn je, wählte ganz geschickt ihre Garderobe für diese Anlässe und setzte vor allem auf ziemlich viel Farbe – denn: Meghan wollte mit ihren Looks dem Heimatland ihres Mannes Tribut zollen!

Für ihre letzten repräsentativen Pflichten griff die 38-Jährige tief in die Farbkiste. Royal-Fans dürfte dies sofort aufgefallen sein, sah man die einstige Schauspielerin in der Vergangenheit eher in gedeckten Farben wie Schwarz, Dunkelblau oder Beige. Doch nicht bei ihrem Royal-Abschied: So wählte die Mutter des kleinen Archie Harrisons in den vergangenen Tagen ziemlich bunte Outfits in Blau, Rot und Grün. Laut The Sun wollte die Gattin von Harry mit dieser Wahl ein deutliches Statement setzen, Stärke zeigen und die Aufmerksamkeit auf sich lenken.

Auch ihre Verbundenheit zum Heimatland ihres Mannes machte Meghan mit ihren Looks deutlich. So wählte die ehemalige Suits-Darstellerin ausschließlich Designer aus dem Commonwealth – zum Beispiel in Form eines strahlend blauen Etui-Kleids von Victoria Beckham (45) oder eines tannengrünen Ensembles von der neuseeländischen Designerin Emilia Wickstead. Auch mit ihrem roten und blauen Dress setzte sie ein klares Statement pro Großbritannien – finden sich diese Farben doch in der britischen Flagge wieder.

Doch nicht nur bei ihren Outfits überließ die Mutter eines Sohnes nichts dem Zufall – auch ihr Make-up sollte für sich stehen. So betonte Meghan nicht nur gekonnt ihre Vorzüge, sondern versprühte auch ein wenig Hollywood-Glamour bei ihren Abschiedsauftritten. Ihre sonst oftmals gewellten Haare setzte sie im Sleek-Look besonders in Szene und betonte ihre Augen mit einem dramatischen Smokey-Eyes-Make-up.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei den Endeavour Fund Awards 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de