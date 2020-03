Neuer Look für den ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten Florian Hausdorfer. Der österreichische Schnuckel, der 2019 im Kampf um die Gunst von Gerda Lewis (27) als Fünfter die Staffel freiwillig verließ, ließ bei vielen Fan-Girls die Herzen höherschlagen. Seine sympathische Art und vor allem sein attraktives Äußeres kamen dabei sehr gut an. Doch jetzt überraschte Florian mit einer ganz neuen Frisur – im Promiflash-Interview verriet er nun, was es damit auf sich hat.

Florian rasierte sich aus heiterem Himmel einfach seine Lockenmähne ab, für die er in der Sendung bekannt war. Wie er nun gegenüber Promiflash gestand, geschah dies nicht wirklich freiwillig. "Ich habe eine Wette verloren, bei der es um ein scharfes Essen ging... wer schneller eine ganze Chili Schote essen kann." Diesen Wettkampf hat Florian ganz offensichtlich verloren. Auf einem neuen Foto sieht man, dass seine Haare nur noch fünf Millimeter lang sind.

Seine Instagram-Follower tun sich aktuell noch schwer, sich an den neuen Look zu gewöhnen. "Wo sind die langen Haare?, oder "Böh kurze Haare, ganz neuer Mensch", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

Anzeige

Instagram / florianhausdorfer Florian Hausdorfer, Reality-Star

Anzeige

Instagram / florianhausdorfer Florian Hausdorfer, Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / florianhausdorfer Florian Hausdorfer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de