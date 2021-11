Auch ihm verdreht Karina Wagner (25) den Kopf! Niko Grieserts (31) Rosenanwärterin will in der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise den Richtigen finden. Das dürfte eigentlich kein Problem für die Brünette werden. Denn fast alle Männer in der Villa wollen sie kennenlernen. Neben dem Ex-Kandidaten Brian Dwyer, dem Noch-Teilnehmer Zico Banach (30) und Gustav Masurek (32) hat auch ein Neuankömmling Interesse an ihr: Florian Hausdorfer (26) steht ebenfalls auf Karina!

Der Bachelorette-Boy, der damals um das Herz von Gerda Lewis (28) kämpfte, zog in der aktuellen Folge – abrufbar auf RTL+ – in die Liebesvilla ein. Die neue Single-Lady Fabienne Gierke schnappte sich den Beau für ein Gespräch. Doch Florian schien irgendwie abwesend zu sein – der Grund: Er hat Karina im Kopf. "Ich habe Karina damals schon in ihrer Staffel verfolgt und sie war immer schon so ein bisschen mein Favorit", erklärte er ehrlich im Einzel-Interview. Als Fabienne ihm dann verriet, dass Karina bereits mit Gustav anbandelt, war dies sogar noch ein Ansporn für den Hottie.

"Ich muss sie kennenlernen, ich möchte sie heute kennenlernen", betonte Florian daraufhin. Dafür sei er schließlich in der Sendung. Dass Gustav Karina mag, sei ihm in der Situation egal. Also suchte der Österreicher das Gespräch zu seiner Auserwählten, welches offenbar auch ziemlich gut lief. "Der ist so charmant, der ist so knuffig", lautete Karinas Fazit. Gustav war davon ziemlich genervt: "Entweder sie soll sagen, ok Gustav, du bist jetzt für mich hier. Oder sie soll sagen, ich warte noch auf jemanden. Dann ist das ok für mich."

