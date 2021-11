Florian Hausdorfer (26) redet sich um Kopf und Kragen. In der vergangenen Folge von Bachelor in Paradise stieß der Bachelorette-Boy neu zum Cast dazu. In der Nacht der Rosen suchte er daraufhin das Gespräch zu mehreren Damen und vergab letztendlich seine Rose an Karina Wagner (25). Die hätte aber eigentlich lieber die Schnittblume von Gustav Masurek (32) entgegengenommen. Nach der Entscheidung ruderte Flo nun ganz überraschend zurück. Er erklärte plötzlich, dass er eigentlich nicht Karina, sondern Romina Beck wählen wollte – ihren Namen aber vergessen hatte.

"Mir ist dein Name nicht mehr eingefallen. Ich wusste nicht mehr: Romina – Romana?", versuchte der Österreicher in der aktuellen Episode seine Wahl in der Entscheidungszeremonie zu erläutern. Doch offenbar kaufte ihm Romina diese Ausrede nicht so wirklich ab. "Er ist zwar aufgeregt gewesen und er hat es nicht leicht gehabt heute, aber ich glaube, Florian hätte sich da ein bisschen was Besseres einfallen lassen können – oder ehrlich sein", urteilte sie nach dem Vieraugengespräch. Was die Blondine besonders schade findet: Eigentlich hätte Florian Potenzial für mehr gehabt. "Verkackt", stellte sie dann allerdings klar.

Der 26-Jährige setzte sich wohl zum Ziel, auch die letzten Zweifler davon zu überzeugen, dass er Romina nur aufgrund der Gedächtnislücke nicht mit einer roten Blume beschenkt hatte. In kleiner Runde mit Karina und Gustav beteuerte er, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, bei den beiden dazwischenzufunken. "Dann ist mir der Name nicht mehr eingefallen", schilderte er seine missliche Lage.

