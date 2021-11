An wen geht die letzte Rose der Bachelor in Paradise-Nacht? In der RTL-Restekuppelshow vergeben die Damen und Herren immer abwechselnd die entscheidenden Schnittblumen. In der fünften Folge waren demnach wieder die Männer an der Reihe. Für Gustav Masurek (32) gestaltete sich das allerdings problematisch: Er hätte seine Blume gerne Karina Wagner (25) gegeben – doch die war schon von Neuzugang Florian Hausdorfer (26) ausgewählt worden. Wen nahm Gustav stattdessen und wer musste daraufhin den Koffer packen?

Samira Klampfl (27) und Serkan Yavuz (28), Jacqueline Bikmaz und Maurice Grube (26), Zico Banach (30) und Denise-Jessica König (28), Lorik Bunjaku (25) und Denise Hersing (25), David Taylor (26) und Judith Diaz Caballero sowie Karina und Flo hatten sich in der Nacht der Rosen bereits gefunden – damit stand fest: Der 32-Jährige musste sich zwischen den übriggebliebenen Girls Fabienne Gierke und Romina Beck entscheiden. Während Erstere nur einen Tag zuvor ihren Nachzügler-Einzug ins Paradies zelebriert hatte und den Jungs noch nicht besonders nahegekommen war, hatte sich zwischen der Blondine und David eigentlich schon etwas angebahnt. Nach einem Date mit Kuss wurde sie aber abserviert und gegen Judith ausgetauscht. Tatsächlich entschied sich Gustav dann aber für Romina: "Die Rose sollte eigentlich an eine andere Dame gehen. So ist das Spiel, es kommt jemand Neues rein. [...] Ich entscheide aus dem Bauchgefühl raus: Nimmst du diese Rose freundschaftlich an, Romina?"

Und? Hat die 27-Jährige die Blume überhaupt angenommen? Sie schien Zweifel zu haben. "Wir haben uns das beide anders vorgestellt und ich nehme diese Rose nur an, weil ich weiß, ihr zwei meint er ernst und ihr habt die Chance, euch weiterhin kennenzulernen", betonte sie. Daraufhin ging es für die zwei in die nächste Paradieswoche, während Fabienne die Heimreise antreten musste.

Anzeige

Instagram / florianhausdorfer "Bachelor in Paradise"-Star Florian Hausdorfer

Anzeige

Instagram / rominabeck "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Romina Beck

Anzeige

Instagram / fabiennegierke Ex-Bachelor-Girl Fabienne Gierke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de