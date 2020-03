Chiara D'Amico ist mit 18 Jahren in diesem Jahr die jüngste DSDS-Kandidatin, die in die Liveshows einzieht. Am Samstag geht es für sie und ihre sechs Mitstreiter wieder darum, sowohl die Jury als auch die Zuschauer von ihrem Gesangstalent zu überzeugen. Doch wie findet es Chiara, das Küken unter den Nachwuchs-Sängern zu sein? Gegenüber Promiflash meint sie nun, dass ihr Alter ihr kleine Vorteile bringe.

"Ich sage immer, ich bin klein, aber fein. Alle Kandidaten sind älter als ich. Ich bin die Jüngste, aber charakterlich bin ich eine der stärksten", stellt sie im Promiflash-Interview klar. Sie habe richtig viel Temperament. Außerdem ist Chiara der Ansicht, mit ihren 18 Lenzen folgendes Ass im Ärmel zu haben: "Man nimmt etwas mehr Rücksicht auf mich, aber ich glaube, wir sind da alle gleichberechtigt."

Chiara hat schon im vergangenen Jahr an der Castingshow teilgenommen. Damals war sie erst 17 und musste sich bereits im Recall geschlagen geben. Davon hat sich die Frankfurterin allerdings nicht unterkriegen lassen: "Ich bin ein sehr starkes Mädchen. Als ich letztes Jahr rausgeflogen bin, war ich nicht zufrieden und habe gemeint, ich will es noch mal versuchen und zeige der Jury, dass sie was verpasst haben."

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Finalisten von DSDS 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Chiara D'Amico, Kandidatin bei DSDS 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Teilnehmerin Chiara



