Da hat es Pietro Lombardi (27) fast die Sprache verschlagen! Marcio Pereira Conrado sang gerade bei Deutschland sucht den Superstar um sein Leben – denn er ist einer der sieben verbliebenen Kandidaten, die auf den großen Show-Sieg hoffen. 2020 gibt es allerdings eine Neuerung für die Live-Shows: Die Juroren können mit einer goldenen CD den Kandidaten fünf Extra-Prozente zum Publikums-Voting dazugeben! Nachdem Oana Nechiti (32) schon Paulina Wagner belohnt hatte, überreichte Pietro seinen Jury-Bonus nun an Marcio!

Marcio performte am Samstagabend die gefühlvolle Ballade "7 Years" von Lukas Graham. Der Schweizer wollte damit eine besondere Message rüberbringen, denn der 25-Jährige musste in seiner Jugend eine schwere Zeit durchmachen. Die Gefühle, die Marcio vermitteln wollte, trafen Pietro direkt ins Herz: "Marcio, ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte Gänsehaut vom ersten Ton an und wenn jemand die CD verdient hat, dann du", erklärte der Papa von Alessio Lombardi (4) ergriffen.

Auch Dieter Bohlen (66) und Oana waren von der Leistung des Promoters überzeugt. Nur Marcio selbst zeigte sich trotz Mega-Kritik selbstkritisch: "Ich bin zufrieden. Die CD ist natürlich der Hammer. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ne CD von Pietro bekomme. Aber ich kann es besser, ich weiß das", erklärte er nach dem Auftritt Moderator Alexander Klaws (36). Was sagt ihr zu Marcios Auftritt? Stimmt ab.

Pietro Lombardi beim DSDS-Recall in Sölden

DSDS-Teilnehmer Marcio

Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen



