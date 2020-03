Ups, da ist Massimo Sinató (39) aber mit Anlauf in einen Fettnapf gesprungen! Am Freitagabend begeisterte der gefeierte Let's Dance-Profi mit seiner Tanzpartnerin Lili Paul-Roncalli (21) die Jury und das Publikum: Ihr Slowfox zu "Close To You" von The Carpenters kam derart gut an, dass der 39-Jährige im Anschluss an die Wertung glatt in einer bombastischen Lobeshymne auf seinen Promi-Schützling ausbrach. Blöd nur, dass er damit seiner Gattin Rebecca Mir (28) indirekt ein kleines Seitenhiebchen verpasste...

Satte 23 Punkte konnte das Parkett-Pärchen trotz Unglücksdatum vom Freitag, dem 13. abstauben – sein Glück konnte der heißblütige Choreograf im Gespräch mit Moderatorin Victoria Swarovski (26) kaum fassen: "Ich bin seit dreißig Jahren Tänzer, seit elf Jahren Profi bei 'Let's Dance' und Lili Paul-Roncalli ist die bescheidenste, cleverste und fleißigste Schülerin, die ich je hatte. Sie will tanzen, lernen pur, ohne großen Schnickschnack und das liebe ich an ihr, dass sie die Essenz der Tänze lernen möchte. Ich bin sehr dankbar für diese Tanzpartnerin", kam Massimo aus dem Schwärmen kaum noch heraus.

Das Verfängliche daran: Seine Liebste Rebecca war einst selbst seine Tanzpartnerin! 2012 hatte es das heutige Ehepaar sogar auf den zweiten Platz geschafft bei "Let's Dance" – ob das Model seinem Mann diese Aussage also übelnimmt? Als die Kamera mitten in der Ansprache auf die 28-Jährige wechselt, versuchte die Germany's next Topmodel-Bekanntheit das Ganze jedenfalls gekonnt wegzulächeln...

Getty Images Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató



