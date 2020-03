Zu diesen Songs rocken die Promis in der dritten Show die Let's Dance-Bühne! Am Freitag zeigen die verbliebenen zwölf Kandidaten und ihre Tanzpartner wieder, was tanztechnisch in ihnen steckt. In den vergangenen zwei Wochen mussten bereits Steffi Jones (47) und Sabrina Setlur (46) ihre Sachen packen. Dieses Mal müssen sich die Tanzpaare im Retro-Style beweisen: Am Freitag gibt es ein 70er-Jahre-Special – und zu diesen Songs werden die Promis tanzen!

Wie RTL berichtet, werden die kommenden Performances alle unter dem Motto 70's stehen – entsprechende Songauswahl inklusive. DSDS-Star Luca Hänni (25) und Christina Luft (30) zeigen zum Beispiel eine Samba zu dem Hit "Stayin' Alive" von den Bee Gees. Tijan Njie (28) und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (31) geben eine Rumba zu "Let's Get It On" von Marvin Gaye (✝44) zum Besten. Mit dem gleichen Tanz zeigen auch Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32), was sie drauf haben. Sie haben sich allerdings für das Lied "If You Leave Me Now" von Chicago entschieden. Ein besonderes Highlight wartet auf John Kelly (53). Er darf gemeinsam mit Regina Luca (31) einen Contemporary zu einem Hit seiner eigenen Band The Kelly Family performen. Ihr Song: "Who'll Come With Me (David's Song)".

Ailton (46) und Isabel Edvardsson (37) sowie Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30) zeigen jeweils einen Cha Cha Cha: Einmal zu dem Song "Daddy Cool" von Boney M. und einmal zu "Car Wash" von Rose Royce. Auch Laura Müller (19) mit ihrem Profitänzer Christian Polanc (41) und Martin Klempnow (46) mit Marta Arndt (30) an seiner Seite stellen sich jeweils der gleichen Tanzherausforderung. Sie performen einen Paso Doble zu "I Love Rock 'n' Roll" von Arrows und "Cold As Ice" von Foreigner. Absolutes 70er-Feeling wird sicherlich auch bei Moritz Hans und Renata Lusin (32) aufkommen. Sie tanzen einen Charleston zu dem Grease-Hit "You're The One That I Want".

Hier noch einmal alle Tänze im Überblick:

Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33): Tango zu "Notre Tango D'Amour" von Vicky Leandros (67)

Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32): Jive zu "Under The Moon Of Love" von Showaddywaddy

Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Slowfox zu " Close To You" von Carpenters

Tijan Njie und Kathrin Menzinger: Rumba zu "Let's Get It On" von Marvin Gaye

Moritz Hans und Renata Lusin: Charleston zu "You're The One That I Want" von Grease

Martin Klempnow und Marta Arndt: Paso Doble zu "Cold As Ice" von Foreigner

Ailton und Isabel Edvardsson: Cha Cha Cha zu "Daddy Cool" von Boney M.

Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin: Cha Cha Cha zu "Car Wash" von Rose Royce

Laura Müller und Christian Polanc: Paso Doble zu "I Love Rock 'n' Roll" von Arrows

Luca Hänni und Christina Luft: Samba zu "Stayin' Alive" von Bee Gees

Ilka Bessin und Erich Klann: Rumba zu "If You Leave Me Now" von Chicago

John Kelly und Regina Luca: Contemporary zu "Who'll Come With Me (David's Song)" von The Kelly Family

Thomas Burg / ActionPress Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance"

Getty Images Regina Luca und John Kelly in der ersten "Let's Dance"-Liveshow

Getty Images Christian Polanc und Laura Müller bei "Let's Dance"



