Was für eine Liebesüberraschung: Angelina Heger (28) und Sebastian Pannek (33) gaben am Sonntag im Netz ihre Verlobung bekannt – das absolute i-Tüpfelchen ihrer bisherigen traumhaften Beziehung, denn in einigen Monaten werden die beiden Bachelor-Bekanntheiten außerdem zum ersten Mal Eltern. Doch ist Angelina womöglich eine Hellseherin? Promiflash verriet sie bereits vor fünf Jahren, ob sie zuerst Mutter oder Ehefrau werden möchte.

Promiflash traf die Influencerin beim Raffaello Summer Day 2015 in Berlin. Angesprochen auf ihren Kinderwunsch antwortete die damalige Single-Lady: "Irgendwie will ich erst mal ein Kind, bevor ich heirate. Denn ob man sich liebt, das steht ja fest, das weiß man untereinander. Da brauche ich nicht heiraten für und etwas unterschreiben." Aber auch aus einem anderen Grund war Angelina damals vom Heiraten noch nicht ganz überzeugt: "Kostet nur Geld und ist anstrengend!"

Ihre Einstellung zum Trauschein scheint die Blondine aber spätestens, seitdem sie Sebastian kennt, geändert zu haben. Auf dem Foto ihrer Verlobungsverkündung strahlt die 28-Jährige über beide Ohren, während ihr Liebster ihre Hand mit dem Klunker hält.

