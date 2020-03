Zurzeit sitzen die Grey's Anatomy-Fans wohl in einer sprichwörtlichen Achterbahn der Gefühle! Eigentlich herrscht derzeit meist Enttäuschung oder gar Wut über den plötzlichen Ausstieg einer der beliebtesten Figuren: Dr. Alex Karev gespielt von Justin Chambers (49) hat die Serie urplötzlich verlassen. Umso größer ist der Jubel bei den Fans jetzt angesichts eines Fotos von zwei anderen TV-Ärzten: Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (50) hat ein Selfie mit T.R. Knight (46) alias George O'Malley, dem in Staffel fünf verstorbenen Doktor, gepostet. Könnte das Bild auf eine Rückkehr des beliebten Charakters hindeuten?

Auf Instagram teilte die Schauspielerin den Schnappschuss von sich und ihrem früheren Co-Star. Darauf grinsen beide fröhlich in die Kamera. "Alte Freunde sind die besten. Aber wir sind nicht alt, wir kennen uns nur schon seit einer sehr langen Zeit. Das ist alles", schreibt die 50-Jährige unter ihren Beitrag. Fans spekulieren nun in den Kommentaren, ob das Foto ein Hinweis auf ein Comeback von George O'Malley in dem Krankenhaus-Drama sein könnte.

Ein anderer ehemaliger Star der Show lehnt einen erneuten Auftritt hingegen definitiv ab: Auf den Tweet eines Twitter-Users, der auf eine wundersame Auferstehung von McSteamy alias Eric Dane (47) hoffte, antwortete der Schauspieler rigoros: "Er ist supertot."

Ellen Pompeo bei den InStyle Awards in L.A. im Oktober 2019

T.R. Knight, Ellen Pompeo, Justin Chambers in der ersten Staffel von "Grey's Anatomy"

Eric Dane in "Grey's Anatomy"

